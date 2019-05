Après avoir dévoilé une pré-sélection de 34 joueurs retenus pour préparer la CAN 2019 (21 juin-19 juillet) vendredi dernier, le sélectionneur du Cameroun, Clarence Seedorf, a décidé de revoir ses plans.

Ce mercredi, la Fédération camerounaise a annoncé l’arrivée de trois joueurs supplémentaires appelés en renfort, dont deux nouveaux. Elément-clé de la défense centrale de Brest qui vient de valider sa montée en Ligue 1, Jean Charles Castelletto (24 ans) fête ainsi son retour un an et demi après son unique cape.

Il est accompagné de l’ailier de Reims, Tristan Dingomé (28 ans), appelé pour la première fois. On retrouve enfin le meneur de jeu Steve Régis Mvoué (17 ans, photo), qui vient de remporter la CAN U17 avec le Cameroun en terminant meilleur joueur de la compétition et qui aura l’occasion de côtoyer les Lions A.

