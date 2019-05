En prêt au Chievo Verone pour le reste de la saison, Assane Dioussé va retourner à Saint Etienne. La relégation du club italien n’est pas favorable à l’option d’achat a t’il déclaré dans un entretien avec Dakaractu.

Le milieu de terrain sénégalais a disputé 12 matchs avec le Chievo Verone où il est venu en janvier 2019. Le club italien est la première équipe reléguée en Serie B.

« Ce n’est pas facile la relégation même si je suis en prêt. Je n’aime pas perdre, c’est un moment difficile. La situation qu’on a vécu depuis janvier est très difficile. Je leur souhaite de remonter en Série A très vite. »

Une relégation qui semble mettre fin au contrat entre le joueur et le club. « Il reste deux journées pour la saison. Ils (les dirigeants de Chievo Verone) ont l’option d’achat mais je ne crois pas qu’ils vont le faire. C’était plus favorable pour eux de le faire si on était resté en Série A. Je vais parler avec mon agent et je vais retourner à Saint Etienne. Je vais essayer d’avoir beaucoup plus de temps de jeu. Si je ne l’ai pas, on verra quoi faire. Parce qu’il y’a pas mal de clubs qui me veulent. »

Toutefois, Assane Dioussé estime qu’il a atteint son objectif avec ce prêt où il a eu plus de temps de jeu.

« Le foot c’est comme sa. Ce n’est pas beau s’il n’y a pas de concurrence. J’en ai tellement vécu que cela me donne la force de donner plus et de travailler plus pour atteindre mes objectifs. Et je pense que les 6 mois que j’ai fait au Chievo m’a permis de montrer tout ce que je pouvais. Ce qu’on voulait on l’a eu, avoir plus de temps de jeu. »

