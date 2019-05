L’attaquant argentin, Sergio Agüero, considère que le Ballon d’Or 2019 ne doit pas revenir à Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo, mais plutôt à Sadio Mané ou un autre joueur de la finale de la Ligue des champions opposant Tottenham à Liverpool.

À l’approche de la finale de la Ligue des champions entre Tottenham et Liverpool, les pronostics vont bon train sur le prochain lauréat du Ballon d’Or. Tout juste vainqueur sur le fil de la Premier League, Sergio Agüero a donné son avis sur le choix que devront faire les votants (capitaines d’équipes nationales, sélectionneurs et journalistes) du prestigieux prix à la fin de l’année.

« Je crois que le Ballon d’Or doit se jouer en finale de la Ligue des champions entre les finalistes », a déclaré l’attaquant argentin de 30 ans selon les médias parcourus, alors que Sadio Mané fait partie des favoris cités par les bookmakers britanniques.

L’attaquant de Manchester CIty a tout de même tenu à apporter un démenti sur sa page Twitter estimant que ses propos ont été mal interprétés :

The question put forward to me was whether I should win the award myself this year. My reply was that I should have reached the CL finals if I wished to deserve it. Couldn't be clearer, and there shouldn't have been room for misinterpretation.

