Il a été meilleur buteur du championnat sénégalais avec l’Olympique de Ngor lors de la saison 2012. El Hadj Fine Bopp a quitté le championnat sénégalais en 2014 pour découvrir le Luxembourg avec le Racing club Luxembourg. L’attaquant sénégalais de 25 ans a fait trois clubs différents dans ce championnat.

Actuellement il est pensionnaire de FC Muhlenbach qui vient d’assurer la montée en première division grâce à ses performances. Meilleur buteur du club avec 18 buts cette saison, il est deuxième meilleur buteur du championnat. Dans cet entretien avec wiwsport.com, El Hadj Fine Bop est revenu sur son parcours, son passage en Luxembourg mais aussi ses objectifs dans sa carrière.

Comment se passe ta saison à Luxembourg ?

Cette saison pour moi c’est parfait vu que l’équipe gagne presque tous les matchs et je marque et fais marquer je dis Al Hamdoulila.

Tu fais partie des meilleurs buteurs du championnat, es tu satisfait de ta saison ?

Actuellement suis le 2 du classement des buteurs avec 18 réalisations et j’espère arriver au 20 inchalla car l’année précédente j’avais 18 oui très satisfait car sa montre je travaille dur pour arriver toujours à ce niveau car un attaquant doit marquer des but sa le nourrit.

Comment tu trouves le niveau du championnat ?

Vraiment je trouve le championnat luxembourgeois très tactique et physique et c un bon niveau car je vois parfois des sénégalais venir en essayer et avec le climat qui fait froid ce n’est pas facile.

Comment tu as fait pour atterrir au Luxembourg ?

parcours j’ai été formé à Thiès école de football Pape Sow de cité Lamy qui a beaucoup fait pour les jeunes de la cité Lamy, après navétane et j’ai gagné toutes les coupes et j’étais nommé meilleur joueurs et meilleur buteur avec ASC cité Lamy de Thiès. Et c’est comme cela que Etics de Mboro m’a sélectionné j’ai fait deux ans là-bas. Ensuite je suis passé par l’Olympique de Ngor que je porte toujours dans cœur et qui m’a permis d’être meilleur buteur du championnat sénégalais. J’ai joué avec eux deux ans et après j’ai rejoint Diambars.

C’est à cette période j’ai quitter le pays et c’est comme cela que je suis arrivé au Luxembourg au Racing FC. Après trois saisons je marquais beaucoup de buts, et j’ai changé de club et j’ai rejoint Sandweleir l’année dernière. Cette saison j’ai mis 18 buts avec Muhlenbah qui joue la montée en D1. Je suis le meilleur buteur du club.

Comment étaient tes débuts dans le professionnalisme ?

Mes débuts étaient difficiles car je suis arrivé au Luxembourg en hiver et il faisait presque moins 7 degré. J’ai jamais connu cela et pendant les entraînements je mettais des sachets plastiques et beur de karité sur les pieds mai après quand tu te fixes des objectifs tu dois affronter tous les douleurs, mon parcours est difficile « maitena » mais je suis habitué (rire).

Pourquoi à l’époque quand tu finissais meilleur buteur du championnat sénégalais, tu avais préféré quitter Ngor pour Diambars ?

A l’époque, c’est vrai que j’avais quitté Ngor pour Diambars et ce n’était pas facile de faire ce choix car Ngor est et reste toujours ma famille. Mais le football parfois il faut prendre tes responsabilités et à Diambar tous les joueurs rêvaient de jouer là-bas et je n’ai pas regretté car j’ai fait juste un an et j’avais beaucoup appris.

Actuellement quels sont tes objectifs dans ta carrière ?

Mon objectif est de sortir ici et trouver d’autres clubs pour mieux exprimer mes qualités. Je veux donc aller jouer dans les plus grands championnats.

Penses tu jouer avec l’équipe nationale du Sénégal en évoluant dans ce championnat ?

Bon l’équipe nationale comme je dit souvent aux journalistes ici koussi yalla boler inchalla digassi jouer Aliou Cisse me connait bien donc bouko yalla toude day am car tous les joueurs rêvent de jouer pour leurs pays.

De loin comment tu trouves le championnat sénégalais maintenant ?

9/ championnat Sénégal je vois bien maintenant y’a le niveau vraiment et sa avance sa manque juste que les paye bien les joueurs et respect les contrats des joueurs.

Ton club a assuré la montée en première division, tu comptes continuer l’aventure ou changer d’équipe ?

10/ actuellement on est en phase de monte et j’ai pas encore décidé pour l’année prochaine car y’a beaucoup de club sur moi mai j préfère terminer la saison tranquille après pour voir.

Avec le mercato, tu reçois des sollicitations de certains clubs ?

11/ je reçois des Apel des agents mai pour l’instant je préfère rien inchalla yalla bahna.

Qui est ton idole ?

Mon idole tout le monde le connait, c’est Henry Camara et j’en profite pour lui souhaite un joyeux anniversaire encore, merci et ramadan Moubarak.

(Propos recueillis par Mohamed El Amine Diop)