A la fin de la saison 2018-2019, Sadio Mane comptera 22 buts inscrits en Premier league (sans penalty). Il est co-meilleur buteur avec Salah et Aubameyang mais domine les attaquants anglais dans un autre classement.

Comme au début du championnat, Sadio Mané a ouvert son compteur avec un doublé lors de la réception de West Ham comptant pour la première journée de la PL. Une bonne performance qu’il répétera lors de la dernière journée, toujours à Anfield, 2 buts inscrits face à Wolverhampton.

Ainsi, il est le meilleur buteur du championnat anglais à domicile. Une grosse performance qu’il a réussi grâce à ses doublés qui sont au nombre de 6 tout au long de la saison. Lors de la réception de Cardiff comptant pour la 10e journée, il s’est illustré avec un doublé. Scénario répété lors de la 28e journée où Liverpool s’est imposé largement face à Watford (5-0).

De même lors de la 30e journée Liverpool vs Burnley (4-2) ainsi que lors de la rencontre Liverpool vs Huddersfield 5-0 lors de la 36e journée. Avec quatre autres buts (face à Bournemouth, Man.U, Leicester et Arsenal ), Sadio Mane est le meilleur buteur à domicile du championnat avec 16 buts.

Sadio Mane has scored more home goals than any other #PL player this season (16) #LIVWOL @LFC pic.twitter.com/dsGANHuaDP — Premier League (@premierleague) May 12, 2019

wiwsport.com