Brighton a réussi à marquer sur corner mais ça n’a duré qu’une minute ! Kun Aguero bat le gardien adverse d’une frappe croisée et égalise (1-1). Et avant la pause Manchester City mène 1-2 et reprend la tête du championnat grâce à une tête du Français, Laporte, sur un corner parfaitement tiré par Ryad Mahrez.

Liverpool mène toujours à Anfield 1-0.

Aussi le classement des buteurs se joue dans cette dernière journée. Mané et Aguero ont chacun marqué un but (21e but pour chacun) et se rapprochent de Mohamed Salah (22buts).

