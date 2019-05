RFI et France 24 ont dévoilé les noms des trois finalistes du Prix Marc-Vivien Foé 2019, décerné au meilleur joueur africain de L1. Il s’agit du Tunisien Khazri, (Saint-Étienne), de l’Ivoirien Pépé (Lille) et du Sénégalais Sarr (Rennes).

Ce prix est décerné par RFI et France 24 au meilleur joueur africain de Ligue 1 de la saison. Il reste trois : le Tunisien Wahbi Khazri (Saint-Étienne), l’Ivoirien Nicolas Pépé (Lille) et le Ismaila Sarr (Rennes).

Cette saison, Ismaila Sarr a franchi un nouveau palier en se montrant davantage régulier et surtout décisif. À 21 ans, l’ailier a largement les moyens de devenir une des stars du championnat, si son club parvient à le préserver des sirènes de l’étranger.

Mais même s’il quitte le Stade rennais, ce sera au terme d’un exercice plutôt emballant, en témoigne son bilan comptable plus que respectable : six buts et cinq passes décisives. Izo fait partie des joueurs sénégalais qui seront aussi attendus à la prochaine CAN 2019 qui se jouera en Egypte.

wiwsport.com