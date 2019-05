Garga Mbossé était présent au ministère des sports ce vendredi avec Moussa Ndoye qu’il a terrassé il y’a quelques semaines. Matar Ba a honoré ces deux champions qui ont fait preuve de faire play.

Après sa défaite face à Boy Niang 2 il y’a deux ans, Garga Mbossé est revenu dans l’arène avec une victoire face à Moussa Ndoye de Yarakh il y’a quelques jours. Le lutteur des Parcelles Assainies et son adversaire ont fait preuve de fair play juste après le combat. Ce qui a marqué le ministre Matar Ba.

Après la cérémonie, le petit frère de Zoss se dit très content du geste de son adversaire mais aussi de cette rencontre avec le ministre des Sports Matar Ba. « C’est cela la vie. La lutte c’est un sport. Moussa Ndoye était mon adversaire pour une seule journée et maintenant nous sommes des frères. Ce que le ministre a fait est à saluer. Personnellement cela me fait beaucoup plaisir », annonce Garga au micro de wiwsport.com.

Concernant son avenir dans l’arène, il avance: « J’ai dépassé ce stade où je vais défier des lutteurs. Parfois dans la lutte, on se lance des traques mais rien d’autre. Ama Baldé a fait une sortie pour dire qu’il me veut du bien. Tout comme moi, je lui veut du bien. Pour mon avenir je suis prêt à affronter Sa Thiès et mes autres potentiels adversaires. Je suis là pour lutter, c’est mon métier », annonce le tombeur de Moussa Ndoye.

Pour rappel, Garga Mbossé fait partie de la génération de Sa Thiès, Ama Baldé, Bébé Saloum, etc. Il avait eu un petit retard dans l’arène mais il s’est relancé avec sa dernière victoire.

