Comme on pouvait le redouter, la commission de discipline de la LFP a eu la main lourde pour le FC Sochaux. Elle a décidé d’infliger un huis clos total dès la prochaine et dernière journée de championnat lors de la fameuse réception de Grenoble qui sera décisive pour le maintien.

Une mesure prononcée à titre conservatoire. On rappelle que le dossier était conséquent en matière d’infractions. Les instances ont eu à juger l’envahissement de terrain des supporters qui était survenu en toute fin de rencontre à l’occasion de la défaite concédée face au Red Star (1-2) lors de la 36e journée.

Le quantum de la peine sera donc défini plus tard. Il fallait encore ce jeudi soir prendre connaissance des sanctions infligées suite au comportement de ces mêmes supporters affiché lors des festivités des 90 ans et du match livré contre Le Havre (1-3). L’usage d’engins pyrotechniques réitéré au fil des matchs va cette fois coûter la bagatelle de 19.500 € au FCSM.

Cette sanction est plus que sérieuse, d’autant plus que le coach sénégalais, Omar Daf et ses poulains auraient pu compter sur leurs supporteurs ce jour-là.

L’Est Républicain