Auteur d’une belle saison avec Liverpool, Sadio Mané ne cache plus ses ambitions. Qualifié en finale de la Ligue des Champions, l’attaquant sénégalais s’est prononcé sur le Ballon d’or mondial lors d’une interview avec Orange.

« C’est le rêve de tous les footballeurs. On verra ce qui va se passer. Personnellement, je vais essayer de me donner à fond pour pouvoir le remporter un jour et rendre fier tous les Sénégalais. Amouma Loudoul Sama Reww », a-t-il confié.

wiwsport.com