L’Union sportive de Ouakam (Uso), vainqueur de Louga basket club, a pris provisoirement la première place du top 8 des play-offs. Le Dakar université club et l’As Douanes peuvent virer en tête, dès ce soir, s’ils remportent leurs matchs inauguraux, respectivement contre l’Association sportive des forces armées (Asfa) et le Saltigué.

L’Uso a fait une bonne affaire, en dominant hier (56-42) le Louga basket club, en match d’ouverture des play-offs, au stadium Marius Ndiaye. Ce douzième succès de la saison permet au récent vainqueur de la Coupe Saint-Michel d’occuper provisoirement la tête du classement des clubs devant disputer le titre de champion. Les protégés du coach Libasse Faye totalisent 27 points. Ils devancent de deux unités les Etudiants du Duc (2e, 26 pts +180) et les Gabelous de l’As Douanes (3e, 26 pts +178). Le Louga Bc reste 7e avec 22 pts. Les Lougatois ne devancent au classement que la lanterne rouge, le Saltigué (8e, 20 pts).

L’autre rencontre de la 1re journée des play-offs a eu lieu au stadium Joseph Gaye de Saint-Louis. Le match opposait le Saint-Louis basket club (Slbc) à l’Asc Ville de Dakar. Les ‘’Samba Ndar’’ se sont imposés à domicile (84-45). Ils restent quatrièmes à égalité (26 pts +123) avec le Duc et la Douane, soit à une longueur du leader provisoire, Uso. Mais les Etudiants de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar et les Gabelous peuvent dépasser les Ouakamois dès ce soir. Le Duc joue ce soir au stadium Marius Ndiaye contre l’Asfa. Les Militaires (5e, 23 pts) ne pourront pas encore intégrer le top 4, en cas de victoire. Mais ils sont assurés de conserver leur rang, après les défaites concédées hier par leurs poursuivants directs, l’Asc Ville de Dakar (6e, 22 pts) et Louga Bc (7e, 22 pts).

L’As Douanes, championne en titre, accueille le Saltigué. La rencontre semble a priori difficile pour les Douaniers. Ces derniers ont terminé leaders de leur poule, à l’issue de la première phase. Ils ont remporté 12 matches et concédé 2 défaites contre l’Asfa et l’Uso.

Résultats Uso – Louga Bc 56-42 Slbc – Asc Ville de Dakar 84-45 Programme Aujourd’hui Stadium Marius Ndiaye 16h Douane – Saltigué 17h45 Asfa – Duc

Enquête Plus