Les Lionceaux en partance à la coupe du monde U20 ont reçu le drapeau national ce vendredi. L’équipe nationale du Sénégal ira en Pologne pour cette compétition prestigieuse.

Le ministre des Sports Matar Ba a remis aux lionceaux le drapeau national pour la coupe du monde U20. Il a transmis aux jeunes les encouragements du ministère des sports et du président de la République Macky Sall.

Mais aussi Matar Ba a gonflé ces poulains de Youssoupha Dabo en leur demandant de faire preuve de courage, d’abnégation et d’engagement. « Je vous encourage à bien défendre les couleurs nationales. Faites preuve d’engagement et de courage et représenter dignement le Sénégal », annonce le ministre des sports.

Ensuite le ministre des sports souhaite une qualification en finale à cette compétition. L’équipe nationale U20 n’a pas encore atteint une demi-finale de coupe du monde. « Pourquoi pas aller en finale. Du moment où vous avez atteint les quarts et demi-finales donc je souhaite une qualification en finale », avance le ministre des Sports Matar Ba.

