Les prétendants se bousculent à la porte de Stoke City, pour le cas Pape Alioune Ndiaye. Actuellement prête à Galatasaray, le milieu de terrain sénégalais a reçu une offre concrète de Marseille, d’après nos confrères du journal Stades.

Le Fc Séville et Everton sont également entrés en contact avec les dirigeants des Potter. Pape Alioune Ndiaye sera-t-il un joueur de Galatasaray la saison prochaine ? En tous cas, les signaux qui se dégagent de la presse turque l’ont envoyé hier à Marseille. Le milieu de terrain des lions était même absent du derby contre Besiktas dimanche dernier( victoire par 2-0). Une absence qui n’était pas passée inaperçue.

Interrogé en conférence de presse, son entraîneur disait : « Ndiaye était en Angleterre pour des raisons personnelles. Nous comptons toujours sur lui pour le reste de la saison. Et même la saison prochaine, je peux dire. Nous lui parlerons, nous évaluerons la situation et espérons pouvoir continuer ensemble ».Est-ce que Terim sentait un deal qui se fomentait dans son dos ? Ça en a tout l’air. « Marseille a fait une offre officielle pour Badou Ndiaye à Stoke City. Les dirigeants des deux cotés se sont rencontrés et ont parlé des termes du transfert » écrit le site visité.

Si Marseille presse le pas pour avoir l’accord de principe de Stoke City et du joueur concerné afin de boucler le plus rapidement le dossier, c’est parce que que des prétendants se bousculent aux portes de Stoke pour renseigner sur la situation du joueur. Et , selon toujours la source consultée, Pape Alioune Ndiaye est dans le viseur d’Everton et Séville.

