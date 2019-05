Dans un souci d’équité et de transparence, le Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) a décidé de programmer toutes les rencontres de la 25ème et avant-dernière journée de Ligue 1 StarTimes, le dimanche 12 mai. Car, à deux étapes de la fin du parcours, il y a encore des suspenses à lever.

Il est vrai que Génération Foot a été sacrée championne et que la Sonacos est condamnée à la relégation depuis deux semaines. Mais la lutte fait toujours rage, d’une part, pour la deuxième place finale (le Jaraaf 2ème avec 38 points n’étant pas encore hors de portée de tir de Teungueth FC à 3 longueurs et de DSC et de la Douanes à 4 longueurs). Et d’autre part pour éviter la 13ème et avant-dernière place synonyme de relégation (la Linguère étant la plus mal placée avec ses 23 points, mais ne désespère pas de coiffer au poteau NGB ou Gorée qui comptent une marge de 5 longueurs).

Ainsi donc tous les matches sont prévus à 17 heures, à l’exception de Génération Foot – Teungueth FC qui se jouera à 16 heures pour des raisons de diffusion en direct à la télé par StarTimes ; mais aussi parce que, pour le titre, les jeux sont déjà faits.

En outre, la LSFP envisage de fêter Génération Foot chez elle, au stade Djibril Diagne de Déni Birame Ndao. Ce sera en marge de ce match face à Teungueth FC en lui remettant le trophée de champion devant son public et suivant un déroulé qui sera déterminé d’un commun accord entre la Ligue et le club.

Le programme de la 25ème journée : Dimanche 12 mai à 16 h à Djibril Diagne : Génération Foot – Teungueth FC ; à 17h à Alassane Djigo : AS Pikine – Gorée ; à Alboury : Ndiaye Ndiambour – Jaraaf ; à L.S. Senghor :DSC – Mbour Petite Côte ; à Aline Sitoe Diatta : Casa Sports – Sonacos ; à Amadou Barry : NGB – AS Douanes, à Caroline Faye : Stade de Mbour – Linguère

LSFP