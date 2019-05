Le ministère des sports doit 100 millions à la fédération sénégalaise de football. Une information qui fait parler depuis hier. Face à la presse ce matin, Matar Ba s’est prononcé sur cette dette. La FSF et le ministère des sports s’entendent à merveille.

Ce sujet ne devrait pas faire débat selon le ministre des sports surtout aprés l’assemblée générale de la FSF où le bilan financier a été adopté.

« Aujourd’hui, cela peut poser un problème de compréhension parce qu’on avait l’habitude de voir le contraire. Une fédération qui dépense on avait pas l’habitude de le faire. Si on revient d’une coupe du monde et qu’un bilan de 4 milliards a été prononcé et que la fédération a tenu son assemblée générale et que les textes sont adoptées, je pense qu’on ne devrait pas nous parler de sa. »

Sur cette affaire, le DAGE du ministère est pointé du doigt. Matar ba s’explique: « On nous a même parlé d’un certain chèque au nom du DAGE. Ce qu’ils ne comprennent pas c’est qu’aujourd’hui faire un chèque qui n’est pas au nom du DAGE causerait problème. Parce que quand on achète des billets jusqu’en quart de finale et qu’on s’arrête au premier tour, et qu’on avait payé des chèques pour l’acheter. Maintenant si on doit le retourner, on le fait par chèque. Celui qui se cache ne mettra pas de chèque. Tout l’argent qui est au Trésor et qui doit être sorti pour le ministère des sports est au nom du DAGE. Donc je ne vois pas ce qui est nouveau. »

Pour le ministre des sports, le débat devrait être tourné ailleurs. L’argent ne peut être un point de discorde entre le ministre des sports et la fédération de football.

« Ce qui est nouveau aujourd’hui c’est féliciter et remercier la fédération pour la bonne tenue de son AG et les engager à prendre en charge ce qu’ils peuvent faire parce que l’argent de la fédération appartient à l’Etat du Sénégal et au peuple sénégalais. C’est pour le développement du football. Et c’est entrain d’être utilisé pour cela. »

D’ailleurs la fédération de football a pris en charge plusieurs compétitions qui sont en cours.

« Rappelons que l’équipe féminine du Sénégal qui est en Côte d’Ivoire (tournoi UFOA B) et la sélection U20 en partance pour la coupe du monde, tout est pris en compte par la fédération qui je ne pense pas dira dans l’avenir que le ministère des sports lui doit quelque chose. »

wiwsport.com