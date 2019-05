Après leur combat choc il y’a quelques semaines, Garga Mbossé et Moussa Ndoye sont reçus par le ministre des Sports Matar Ba ce vendredi.

Garga Mbossé a battu Moussa Ndoye il y’a quelques semaines au stade Iba Mar Diop. Les deux lutteurs ont fit preuve de fair play après le combat. Le ministre des Sports Matar Ba a pris la décision de les honorer ce vendredi au siège du ministère.

De ce fait Matar Ba a expliqué les raisons de de cette rencontre avec les deux champions prometteurs de la lutte sénégalaise. « Ces deux champions ont fait un acte qui m’a marqué. Après le combat et la victoire de Garga Mbossé, Moussa est venu féliciter son adversaire et il pouvait ne pas le faire. Donc c’est ce qui m’a marqué et pour vous dire que ces lutteurs sont à féliciter. Dans le futur il faut que les jeunes apprennent à faire la même chose. Leurs supporteurs aussi doivent comprendre que la lutte c’est un jeu », confie Matar Ba.

A cette même occasion, le ministre des sports a reçu les champions d’Afrique de judo en cadet, senior et junior. De ces champions qui ont représentés le Sénégal à la dernière compétition africaine sont aussi honorés par Matar Ba.

