Promis à la L1 comme au titre de champion de L2, le FC Metz amené par Habib Diallo rend visite à son cher voisin nancéien, ce vendredi, pour offrir un succès puissamment symbolique à son peuple. Faute d’avoir validé son maintien, l’ASNL vivra un derby sous pression, bien que l’équipe d’Alain Perrin ait récupéré l’attaquant sénégalais, Santy Ngom.

Après l’officialisation de la montée à Beauvais et la validation du titre de champion face à Valenciennes, l’agenda du FC Metz, magnifiquement troussé, exclut toute invitation au relâchement. Son charme ? Une finale pour les supporters d’abord, ce vendredi soir (20h45), sur le terrain d’un voisin à l’avenir toujours incertain. Puis un combat des chefs à domicile le 17 mai pour finir, en compagnie de Brest, le plus solide suiveur des Grenats cette saison. Difficile de concevoir meilleures conclusions.

Le leader, justement, aimerait encore étirer sa série d’invincibilité (16 matches) pour parfaire une saison exceptionnelle et il lui appartient désormais de poser la mirabelle sur le gâteau en offrant à ses fans le scalp de l’éternel rival. Ces derniers se sont d’ailleurs empressés de rappeler aux joueurs l’importance de cette avant-dernière échéance, espérant que des Grenats avertis vaudront bien trois points dans le derby.

« C’est l’opportunité d’avoir une saison plus que parfaite », remarque Vincent Hognon. « L’enjeu, pour nous, c’est d’être au niveau de la présence mentale et de l’investissement que nécessite un derby. En lui-même, ce match devrait suffire, mais on est prudent. On a essayé de tout mettre en place comme si on n’était pas monté, comme si on n’était pas champion… »

L’ASNL aimerait connaître ce luxe d’une préparation décontractée, d’observer « des sourires à l’entraînement » et de savoir sa prochaine destination tranchée, mais son insécurité au classement lui interdit. Et ajoute du sel à cette partie qui sent généralement le soufre. Car son calendrier est également formidable d’anticipation avec une possible finale pour le maintien à Béziers vendredi prochain. Toute la tension de ce dernier rendez-vous sera conditionnée par les résultats de la 37e journée.

À cet égard, ce derby revêt un caractère plus particulier pour l’entraîneur-adjoint du FC Metz qui doit savourer intérieurement sa petite revanche sur le destin. Évincé par l’ASNL en janvier 2018, Hognon reverra « Nancy en champion » pour reprendre ses propres termes, même s’il a toujours évité de personnaliser le débat. Surtout, l’intéressé a conscience de défier un adversaire plus solide que l’ensemble laminé à l’aller (3-0). « Ce sera un match complètement différent contre un effectif XXL avec six nouveaux joueurs, de bonnes pioches », dit-il. « L’ASNL est quand même 6e sur la phase retour et 3e meilleure attaque… » Tant mieux ! Au moins, le défi est à la hauteur d’un champion.

Le Républicain Lorrain