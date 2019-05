Le président de la fédération sénégalaise de football Augustin Senghor était présent à la remise de drapeau aux lionceaux pour le mondial U20 qui se jouera en Pologne.

Il a profité de l’occasion pour répondre sur l’affaire 100 millions FCFA entre la fédération et le ministère des sports. Une dette que le ministère des sports devait rembourser à la fédération. Ce qui a créer des polémiques ces derniers jours. Pour Augustin Senghor, des gens essayent de créer des conflits.

« Nous sommes dans un pays qui s’appelle le Sénégal et je le dis ici et je l’assume. Moi je n’ai pas peur des mots. Les gens essayeront de créer des conflits entre le ministère et notre fédération mais je suis sure qu’ils n’y parviendront pas. Je pense que les gens ne comprennent pas les enjeux qui dépassent nos humbles personnes. Je ne peux pas comprendre dans un pays où on se dit patriote, dans les moments clés, où on veut aller à la CAN pour faire de bons résultats, que des gens essayent de torpiller le travail. Et cela ne marchera pas », annonce t-il.

S’adressant à Matar Ba, Augustin Senghor continue: « Je tiens à le dire, vous avez la reconnaissance de toute la fédération sénégalaise de football à votre endroit et à l’endroit de vos collaborateurs et nous continuerons comme cela. Nous savons d’où nous venons, nous savons les difficultés qu’on a traversé. A part l’Etat, et je le dis ici, et certains partenaires que je ne peux pas citer, personne ne nous a aidé jusqu’au jour qu’on soit autonome », explique le président de la FSF.

