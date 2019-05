Au vu des multiples rumeurs concertant les intérêts européens sur les joueurs napolitains, le site SSC Napoli France a initié un sondage pour désigner les joueurs de l’effectif que les fans voudraient qu’ils partent ou restent au club.

Et au sortir de ce sondage, le défenseur Kalidou Koulibaly a eu plus de votant, 584 en tout dont les 90% ont exprimé leur désir de voir le costaud sénégalais continuer avec Naples, et 10% seulement ont souhaité son départ. Tout comme les dirigeants du club Partenopeo, les fans Azzuri ne veulent pas imaginer le départ de Koulibaly, le joueur le plus plébiscité de l’effectif d’Ancellotti.

Sur ce sondage, le cas Kalidou Koulibaly a suscité plus de votes et en est sorti le choix le plus tranché de tout le groupe échantillonné. Mais au regard des cibles pistées par la direction pour cet été, on peut imaginer un probable transfert « Del Monstro », notamment vers Manchester United. D’ailleurs le club anglais serait disposé à payer 127 millions d’euros pour « KK », ce qui ferait de lui de loin le défenseur le plus cher de toute l’histoire.

