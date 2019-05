Tottenham et Liverpool sont allés loin chercher leur qualification pour la finale de la Ligue des Champions 2018-2019. Vainqueurs respectifs de l’Ajax et du Barça, Tottenham et Liverpool ont pu compter sur le talent de ses joueurs africains.

Le Wanda Metropolitano de l’Atletico Madrid accueillera la finale de la C1 cette saison. Et dans une opposition 100% anglais entre Tottenham et Liverpool, des stars africaines seront en lice pour soulever la « Coupe aux Grandes Oreilles », pour leur première fois de toute fois.

Du côté de Liverpool, on aura bien sûr la vedette sénégalaise, Sadio Mané auteur de 4 buts cette saison avec les Reds, l’attaquant de 27 ans jouera sa deuxième finale en 2 ans. Après celle perdue contre le Real Madrid la saison passée, il tentera de faire mieux cette saison bien qu’il eût marqué le seul but de Liverpool lors de ce match. C’est le même cas pour son coéquipier égyptien, Mohamed Salah. Avec le même nombre de buts que Mané, Salah a manqué le match retour de l’exploit à Anfield. A leurs côtés, on aura Joël Matip le défenseur Camerounais et le guinéen Naby Keïta, qui manquera certainement la finale pour cause d’une blessure.

Côté Spurs, c’est bien le milieu de terrain Kenyan, Victor Wanyama qui prendra certainement part à cette finale de Madrid. Redevenu titulaire depuis quelques temps grâce notamment au départ de Moussa Dembélé. Futur adversaire de Sadio Mané pour la Can 2019 en Egypte, Wanyama pourrait voir son nom être inscrit au panthéon des rares africains ayant remporté ce trophée prestigieux. Autre africain de Tottenham, c’est le latéral droit ivoirien, Serge Aurier qui représentera lui aussi notre cher continent le 1er juin prochain. L’ancien joueur du PSG qui peine à gagner sa place de titulaire avec la forte concurrence avec Trippier, pourrait fouler les pelouses le jour-j pour rendre les souvenir plus mémorables.

wiwsport.com