Vice-championne d’Afrique, l’équipe nationale U20 du Sénégal va disputer la coupe du monde de cette catégorie du 25 mai au 16 juin. Le staff technique affûte les armes à Toubab Dialao où le sélectionneur Youssouph Dabo, dans un entretien exclusif, nous parle de la liste des matchs amicaux et de la poule du Sénégal.

Combien de joueurs composent le groupe actuellement ?

Nous avons un groupe de 27 joueurs dont 4 gardiens actuellement. Nous avons repris le même formule qu’à la CAN.

Es ce que le choix des joueurs qui seront en Pologne est déjà fait ou il reste encore des choses à observer?

La liste sera composée de 21 joueurs comme le stipule le règlement. Le choix est déjà fait mais je le garde en interne jusqu’à la date prévue pour publier la liste (le 13 mai).

6 expatriés ont rejoint votre effectif au centre technique Jules François Bocande. Que recherchez vous avec ces profils? Notamment avec Ibrahima Niane qui a été récemment sélection avec les U23.

À la CAN j’avais 6 expatriés dans le groupe donc ce n’est pas nouveau pour nous. Je cherche toujours des complémentarités par rapport aux différents profils que nous pouvons avoir. Il fallait aussi renforcer notre côté droit défensif où on était moins armé.

Ibrahima Niane est éligible avec cette catégorie et à partir du moment où je pense qu’il peut nous apporter un plus je le fais venir et c’est avec beaucoup d’humilité qu’il rejoint le groupe. Je tiens à ce que cette équipe affiche un bon état d’esprit dans le travail et il n’y a pas de passe droit dans ce domaine.

Vous êtes à la fin du stage, que pouvez vous nous dire de la préparation du Sénégal ?

La préparation se passe bien dans son ensemble. C’est un groupe qui a du vécu donc y’a une base de travail qui est là tout le monde s’appuie dessus. Les nouveaux se sont bien intégrés et montrent de l’envie dans le travail quotidien.

Nous savons que nous allons à une compétition différente de la CAN. Les cartes seront redistribuées, chacun devrait se battre pour gagner sa place.

Es ce qu’il est prévu d’autres matchs amicaux? Pourquoi le choix de ces adversaires?

Oui il y’a 2 matchs de prévu contre l’Uruguay et le Panama. Ces matchs nous permettront de voir quel comportement nous pouvons avoir face à un autre type de football.

Jusque là nous avons rencontré que des pays africains hormis l’Arabie saoudite. Donc jouer contre des Sud américains nous permettra de voir un autre type de football et de réajuster notre équipe s’il le faut pour mieux aborder le tournoi.

Comment trouvez vous la poule du Sénégal qui se trouve dans le groupe du pays hôte ?

À priori c’est une poule difficile. Nous aurons notre chance, faudra la jouer à fond. La Colombie est une habituée, la Pologne joue chez elle et le Tahiti reste le grand inconnu avec ce genre d’équipe y’a toujours une surprise, elle peut être bonne ou mauvaise. Nous partons tous à chance égale je pense.

