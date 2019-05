Leo Messi semblait s’envoler vers le Ballon d’Or 2019. S’il fait encore partie des favoris pour le trophée de cette année, les choses pourraient changer, en fonction de l’équipe qui remportera la Ligue des champions et des joueurs qui brillerons dans les prochains mois.

Les possibilités sont multiples. Le Ballon d’Or fait de nouveau l’objet de nombreux débats. Le 4-0 de Liverpool contre le FC Barcelone empêche Messi d’atteindre la finale et le trophée de Ligue des champions, une chose qui est normalement un facteur clé dans la course pour le Ballon d’Or.

L’élimination du Barça est donc un gros obstacle pour la course de Messi vers son sixième Ballon d’Or, alors que celui-ci était très bien parti, après une excellente saison en Liga, et déjà plus de 30 inscrits en championnat.

Les mérites de l’Argentin sont bien évidemment intactes, mais certains concurrents pour se rapprocher en fonction de l’équipe qui remportera la Ligue des champions, et des performances de certains top joueurs lors des prochains mois.

La présence en finale de Ligue des champions, et une victoire en finale, auraient pu lui assurer quasiment de soulever le Ballon d’Or en fin d’année, mais sa course s’est finalement freinée. Certains joueurs de Liverpool aspirent à ce trophée de ‘France Football’, et les jeunes de l’Ajax sont prêts à tout cette saison.

Leo Messi devra donc se méfier, et faire le travail nécessaire avant la fin de l’année 2019 s’il veut pouvoir mettre la main sur son sixième Ballon d’Or et reprendre ainsi seul le record historique.

Source: Besoccer