Keita Balde pourrait quitter l’Inter. Gazzetta dello Sport raconte la mésaventure qui est arrivée à l’ancien joueur de la Lazio.

L’expérience de Keita à l’Inter s’est de nouveau embourbée. Après le but à Empoli qui semblait l’avoir définitivement lancé, le 16 janvier, il subit une nouvelle blessure musculaire. Il enregistre une absence de 20 jours. Ce n’est cependant pas la fin du monde.

Perisic à l’époque pousse pour un départ (le calme avant la tempête Icardi). Il y a donc la place. Spalletti l’attend : on est en mi-février, Mauro Icardi était absent et les attaquants commencent à manquer. Keita va de mieux en mieux, indisponible pour Inter-Sampdoria, son retour est cependant proche.

C’est de là que part une mauvaise blague. Au sens propre. Avec la complicité de sa sublime fiancée Simona Guatieri, le soir du 17 février, jour d’Inter-Sampdoria, l’émission « Le Iene » attire Keita dans un « piège » dans un célèbre hôtel de Milan.

Sur place, l’irritation du joueur n’est pas passée inaperçue quand la plaisanterie a tourné au vinaigre : beaucoup d’agitation, trop pour le physique du joueur blessé qui finit par s’en aller. La plaisanterie finit mal d’ailleurs car l’épisode ne sera finalement pas diffusé, le joueur n’ayant pas donné son accord.

Le lendemain, à Appiano, Spalletti et le staff médical découvrent après contrôle, que la blessure du joueur s’est empirée. Et le joueur restera sur la touche plus longtemps. Il finira par faire son retour contre l’Eintracht en Europa League le 14 mars.

wiwsport.com avec Gazzetta dello Sport