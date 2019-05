Ce lundi n’a pas souri à l’international sénégalais, Krépin Diatta, malgré la victoire de son club face à la Gantoise (0-1). Titulaire avec le FC Bruges, le jeune prodige, obligé de quitter ses partenaires suite à une blessure à la cheville, n’a pas caché sa déception et s’est fondu en larme après sa sortie.

L’ancien d’Oslo a craqué dans les vestiaires après sa sortie sur blessure. Touché à la cheville, Krepin n’a pas pu retenir ses larmes devant ses dirigeants, qui tentaient de le consoler.

Pour le moment, nous ignorons les détails et la durée de récupération concernant cette blessure mais une chose est sûre, à moins de deux mois de la CAN 2019, la réaction de Krepin nous laisse planer dans le doute et nous fait penser au pire.

wiwsport.com