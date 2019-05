La fédération sénégalaise de football a tenu une assemblée générale ordinaire ce week-end au stade Leopold Sédar Senghor. Le président de la FSF a fait un bilan de cette assemblée au micro de wiwsport.com tout en sollicitant l’union des cœurs pour la CAN 2019.

C’est au stade LSS que l’assemblée générale ordinaire de la FSF a eu lieu. Les acteurs du football sénégalais se sont réunis pour faire ensemble le bilan de l’exercice 2018 mais aussi présenter un rapport d’activité et financier. Les bons résultats engrangés ont permis à la fédération de dégager un fond positif de 2,7 milliards de FCFA.

« Les grandes décisions qui ont été prises touchent à la validation des rapports financiers et d’activité. On sort d’une année 2018 très riche en activité avec la participation à la coupe du monde mais aussi les éliminatoires de nos équipes nationales aux différentes CAN. Et il était important de présenter ce rapport d’activité et financier à l’assemblée générale. Ils ont validé cela et l’autre point saillant c’est le rapport financier et on constate que la situation financière de la FSF s’est beaucoup améliorée ». , confie le président de la FSF.

Ensuite la FSF a adopté une motion de soutien à l’ équipe nationale A devant prendre part à la CAN 2019 prévue en Egypte du 21 juin au 19 juillet. Augustin Senghor estime que les acteurs doivent s’unir pour pouvoir gagner cette coupe d’Afrique des Nations.

« Il faut se féliciter de ces motions de soutien à l’initiative des ligues et en faveur notamment de l’équipe nationale A. La plus importante, c’est celle qui va vers le soutien à l’équipe nationale A qui jouera dans quelques semaines la première CAN à 24 équipes. Nous avons besoin de soutenir nos joueurs pour gagner la CAN et ces derniers doivent sentir que ce soutien vient de la base du football national », confie Augustin Senghor.

wiwsport.com