L’équipe nationale des U20 du Sénégal fera face à l’Uruguay et le Panama dans le cadre des matches amicaux de préparation de la coupe du monde junior qui aura lieu du 23 mai au 15 juin 2019.

Les deux matches amicaux sont prévus non loin de leur camp de base polonais les 15 et 18 mai prochain. Ils doivent quitter Dakar 2 jours avant soit le 13 mai. Ces rencontres amicales devraient permettre aux lionceaux devraient permettre aux lionceaux de se faire une idée de ce qui les attend en Pologne, notamment contre la Colombie, pays sud américain contre l’Uruguay et le Panama.

En effet, les poulains de Youssouph Dabo logent dans la poule A avec la Colombie, le Tahiti et la Pologne. La dernière phase de la préparation démarre demain au centre technique Jules François Bocande de Toubab Dialao. Le sélectionneur a 5 jours pour peaufiner sa stratégie avant de rallier la Pologne.

Source: Record