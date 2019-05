Moins prolixe que lors de ces derniers temps, le week-end des Lions n’a pas eu beaucoup de buts des joueurs sénégalais, mais par contre des titres ont été célébrés.

En France, les deux attaquants sénégalais du stade Rennais ont tous les deux marqué lors de la rencontre face à Toulouse, scellée par un score nul, deux buts partout. 13e de Ligue 1 avec 45 points, Mbaye Niang et Ismaïla Sarr n’ont rien pu faire pour donner la victoire aux siens. En Ligue 2, assurés de monter en Ligue 1 la saison prochaine depuis le weekend d’avant, Habib Diallo, Opa Nguette et Ibrahima Niane ont été sacrés champion de Ligue 2 vendredi passé avec un doublé de Diallo et l’ouverture du score de Nguette. Ca sent la relégation pour les guingampais de Djilobodji. Derniers du tableau avec 25 points à trois journées de la fin du championnat. Le défenseur aura connu une demie saison difficile avec les Bretons.

En Premier League, Sadio Mané qui n’a pas marqué ce weekend occupe quand même la première place du tableau alors que City doit jouer ce lundi. A une journée de la fin, Liverpool s’assure l’essentiel in extremis grâce à Givock Origi et met la pression sur son rival. Gana Guèye qui joue les places européennes avec Everton s’est imposé 2 buts à zéro face à Burnley.

La Super League Danoise connaît désormais son champion, depuis ce dimanche, c’est Dame Ndoye et Copenhague vainqueurs de Brondby (3-2), avec un but de l’attaquant sénégalais. Ce titre constitue son quatrième sacre avec ceux de 2009,2010 et 2011. Au sortir d’une bonne période avec son club, Ndoye a été élu Joueur du mois d’avril.

En Espagne, Abdoulaye Ba est malheureux avec son club qui va connaître la relégation. Très en forme toute la seconde partie de saison, Ba n’a rien pu faire pour empêcher à son équipe de descendre en seconde division. Du côté du Real Oviedo, Ibrahima Baldé a marqué son troisième but de la saison avec sa formation.

En Turquie, Mbaye Diagne est encore resté muet devant les buts alors que Galatasaray s’est imposé dans un derby décisif avec Besiktas (2-0). Trois matches désormais sans scorer pour l’attaquant sénégalais. Par contre, Galatasaray (63 points) a désormais son destin en main, puisqu’il est actuellement leader avec la différence de buts devant Basaksehir.(63 points).

