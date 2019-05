C’était presque à cette période, en mercato d’été, il y a 15 ans, Didier Drogba débarquait à Chelsea en provenance du club phocéen. L’attaquant ivoirien a connu les heures les plus glorieuses de sa carrière avec les Blues, avec qui il a évolué 8 saisons.

Parti à l’OM de 2003 après une bonne saison avec l’EA Guingamp, Drogba explose avec Marseille. Le club londonien flaire le talent brut, et recrute le joueur pour 38,5 millions. Un très joli coup, quand on revient sur le bilan personnel de l’attaquant avec les Blues. (164 Buts et deux Souliers d’Or).

Mais ce que beaucoup d’observateurs ne savaient pas est que Didier était très « amoureux » de son club, l’Olympique de Marseille. Il a failli décliner l’offre de Chelsea pour rester en France. C’est ce que son agent à l’époque Thierno Seydi explique à wiwsport.com.

C’est un transfert qui l’a beaucoup marqué du moment où son joueur l’avait fait flippé à quelques heures du transfert. Il confie que Didier l’a réveillé tard la nuit pour lui dire que finalement il ne rejoint plus Chelsea.

« Le transfert de Didier Drogba à Chelsea m’a beaucoup marqué. Tout était bouclé la veille de la signature à Chelsea. A l’époque, il était à Marseille et faisait partie des meilleurs joueurs de la Ligue 1 française. Drogba m’a trouvé à 4h du matin en train de dormir et il m’a réveillé pour me dire que finalement il reste à Marseille alors que c’était la veille de la signature de contrat. Alors imaginez dans quelle situation je me suis retrouvé à 4h du matin alors qu’on avait un vol à 6h pour aller à Londres. C’est une petite anecdote mais quand tu regardes la finalité, tu vois que tout s’est bien passé », confie Thierno Seydi à wiwsport.com.

Thierno a travaillé avec pas mal de joueurs africains, mais aussi des sénégalais comme Sadio Mané, Gana Gueye, Diafra Sakho, Ismaila Sarr, Krépin Diatta, etc.

wiwsport.com