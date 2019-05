Il fait partie des artisans de la montée du FC METZ, Ibrahima Niane 22 ans a marqué 13 buts dans toutes les compétitions de la saison. Il est d’ailleurs 2e meilleur buteur derrière Habib Diallo (25). Au Fc Metz depuis 2017, Niane estime que la montée en ligue 1 est le fruit d’un long travail.

Le FC Metz est en ligue 1. Quel sentiment vous anime?

Nous sommes contents de notre travail. Tout le monde est fier de la montée en Ligue 1. C’est une satisfaction et nous allons poursuivre le travail.

Champion de la ligue 2 avec 23 victoires et 59 buts marqués, quel est le secret des grenats?

Le secret de la montée, c’est le fruit d’un long travail. Nous avons fait des efforts et nous sommes arrivés au bout de nos ambitions.

Quels sont les enseignements tirés lors de cette saison en ligue 2?

Nous avons appris beaucoup de choses au cours de cette saison. La ligue 2 est très difficile à jouer, tous les clubs veulent jouer. La différence se trouve dans la détermination. Et le FC Metz et les joueurs ont évolué sur tous les plans.

Tu as connu la ligue 1 et la ligue 2 avec le FC METZ. Selon toi, quel est la différence?

J’ai joué en ligue 1 et en ligue 2 et pour moi la différence se trouve dans les duels qui sont plus nombreux en ligue 1. Il faut être prêt physiquement et être prêt à courir (rires).

Après la montée, quel est l’objectif?

L’objectif de la montée est de confirmer tout ce qu’on a montré en ligue 2. Montrer qu’on mérite notre place en ligue 1 et surtout continuer à travailler.

Comment évalues-tu tes deux saisons au FC METZ?

Avec l’aide de Dieu, nous progressons dans notre travail. Il faut toujours s’améliorer parce que le meilleur reste à venir. Il faut rester constant dans ses performances. Je n’ai vraiment pas de secret dans ce que je fais. Moi je travaille au quotidien, je réfléchis à comment m’améliorer avec une bonne hygiène de vie.

Quel sont tes atouts?

Je suis très rapide, j’ai une bonne force de frappe du pied et de la tête. Ceux sont mes atouts même si je travaille sur tout ce qui m’aide à me distinguer.

Quels sont tes ambitions? Jusqu’où voudrais tu aller?

Je ne me fixe pas de limites Je veux être au sommet, être dans les plus grands clubs du monde et remporter les plus grands trophées.

En équipe nationale?

Tous les joueurs veulent jouer pour l’équipe nationale A, mouiller le maillot sénégalais. Mais on en fait pas une obsession. Je fais mon travail et j’attend l’heure de ma sélection.

A un mois du mercato d’été, est-ce qu’on peut s’attendre à voir ton nom sur la liste de départ?

Je suis à Metz et je me concentre sur mon club et ses matchs. Quitter Metz? On en reparlera mais pour le moment je suis grenat.

wiwsport.com

(propos recueillis par NAF)