Ce dimanche, El Hadji Diouf était l’invité de Malick Traoré dans le magazine de la Premier League et de la Liga, 11 d’Europe. Au côté de Patrick M’Boma, Diouf décryptait l’actualité de la 37e journée de Premier League notamment l’avant et l’après match des Reds contre Newcastle.

Après la victoire de Liverpool sur Newcastle (2-3), El Hadji Diouf a fait un débriefing sur le succès difficile des Reds et sur la suite de la saison notamment la folle course au titre entre les coéquipiers de Mané et les Citizens. Une analyse de Diouf dont la fin a surpris plus d’un.

« Ça va être dur, Manchester City est intenable et les joueurs de Guardiola se disent sûrement qu’ils vont rater leur saison s’ils perdent le championnat. Parallèle à Liverpool, Sadio mané et ses coéquipiers ont fait une saison extraordinaire en championnat comme en Ligue des Champions, et peut-être qu’ils vont tout perdre la semaine prochaine », a affirmé l’ancienne star de sélection nationale.

Et suite à une question de Malick, Diouf n’a pas hésité une seule seconde à faire savoir que City sera sacré cette saison devant son ancien club, Liverpool.

« City va être champion malgré que je suis pour Liverpool », a avancé le natif de Saint-Louis.

wiwsport.com