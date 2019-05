Il est parti de Saint-Etienne cet hiver pour rejoindre Chievo Vérone, afin d’avoir plus de temps de jeu dans la Série qu’il connait très bien. El Hadji Assane Dioussé de son vrai nom, l’ancien joueur d’Empoli fait partie des espoirs du football sénégalais.

Seulement âgé de 21 ans le jeune international sénégalais Assane Dioussé milieu de terrain complet continu sa progression cette saison au Chievo Vérone un club qui été parti le prendre en France à St-Etienne pour solidifier son effectif (prêt avec option d’achat) excellent techniquement Dioussé possède une polyvalence qui lui permet d’évoluer dans un registre aussi bien défensif qu’offensif tout en restant performant à chaque poste. il se découvre aussi des talents d’un bon gaucher passeur avec plus de 80% de passes réussies par match.

Appelé récemment en sélection U23 en tant que renfort au même titre que Aliou Badji Niane et Ndecky il a réussi à jouer un rôle déterminant en alliant tache défensive et offensive en même temps dans un système de jeu difficile ou koto au regard de ses qualités avait fait de lui le capitaine mais aussi la machine à jouer de cette équipe u23 qui a malheureusement fini par être éliminé par la guinée. Après cette aventure le jeune sénégalais continu de bosser dur en club pour revenir avec la sélection A et remporter le trophée de la can à venir. En effet au regard de son profil il reste intéressant pour le coach quand on sait que l’entrejeu des lions est en quête de milieu gaucher capable de circuler le ballon.

Même si aucune décision n’a jusqu’ici été prise concernant la CAN, il est clair que Dioussé pourrait être d’un renfort de taille pour Cissé qui a d’ailleurs toujours été séduit par son talent, en plus de sa patte gauche (deux sélections dans son compteur). A un mois de la CAN, le staff technique des lions veut encore peaufiner son secteur central. Si Dioussé réussi à convaincre et faire partie des 23 Lions, il ajoutera de la souplesse et de la rapidité dans l’entre-jeu de l’équipe nationale.

