Tous les deux auront connu un début de saison très difficile, que ça soit à Nantes (Ligue 1, France) ou au Club Bruges où Krépin Diatta a subi des blessures répétées. Mais au terme du premier tour des play-offs, les deux internationaux sénégalais figurent dans l’équipe type de la Jupiler pro league.

Revenu à Anderlecht en milieu de saison, lors du mercato d’hiver en retour de prêt, Kara Mbodj a depuis retrouvé son niveau malgré des performances contrastées de son équipe. Au sortir d’une première partie de saison très compliquée, le défenseur avait bien fait de rejoindre le club où il a jusqu’ici connu ses meilleurs moments de footballeur. Pour Kara qui veut participer à la prochaine CAN 2019 avec l’équipe nationale, cette distinction vient couronner un travail constant depuis son absence de la tanière.

Considéré comme le futur du football sénégalais, Krépin Diatta s’est totalement transformé en cette année 2019 en Belgique. Souvent blessé depuis son arrivée chez les Bleu et Noir, Krépin est repartit puiser des forces de loin pour s’imposer au fil des mois dans l’effectif du coach Leko. alors que le premier tour des play-offs s’est achevé ce weekend, le jeune milieu de terrain fait partie de l’équipe type des joueurs qui se sont le plus illustrés. Une bonne nouvelle pour Krépin à qui une participation à la CAN 2019.

wiwsport.com