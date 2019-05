Le comité 12ème gaindé national est en train de préparer la CAN 2019 qui se jouera en Egypte au mois de juin prochain. Le Sénégal loge dans la poule C avec l’Algérie, le Kenya et la Tanzanie.

L’équipe nationale du Sénégal est attendue cette année à la prochaine coupe d’Afrique des Nations. L’équipe d’Aliou Cissé fait partie des favoris de ce tournoi qui aura lieu en Egypte à partir du mois de juin prochain.

Le 12ème gaindé national veut la coupe cette fois-ci avec comme nouveau slogan « Dafa Dioteu ». wiwsport.com est allé à la rencontre de ces supporteurs sénégalais qui d’habitude se déplacent pour soutenir l’équipe nationale du Sénégal dans chaque compétition.

Actuellement, ils préparent la CAN 2019 qui va se jouer en Egypte. Selon le président Issa Laye Diop, leur souhait est d’amener plus de 200 supporteurs au Caire pour supporter les Lions.

« D’abord permettez moi de vous remercier pour le travail que vous êtes en train e faire. Nous préparons la coupe d’Afrique, mais cette fois-ci, c’est spécial car nous voulons gagner le tournoi « Dafa Dioteu ». De ce fait nous voulons amener plus de 200 supporteurs en Egypte pour soutenir les lions et rester derrière eux comme on a l’habitude de le faire », confie le président du 12ème gaindé.

Issa Laye Diop a par ailleurs expliqué les critères de sélection des supporteurs qui voyagent pour supporter l’équipe nationale du Sénégal. « Nous avons une commission éthique qui est là pour travailler dans ce sens. D’habitude en réunion, nous demandons d’abord ceux qui ne veulent pas partir ou ceux qui ne sont pas disponibles. Ensuite en fonction du nombre qui veulent y aller, la commission d’éthique sélectionne selon les comportements, la régularité, ect », avance le président Issa Laye Diop.

