Montpellier Hérault veut conserver l’international sénégalais Souleymane Camara dans son effectif. Ce dernier avait déjà émis son souhait de rester avec La Paillade. Une proposition serait en étude pour la saison prochaine.

Alors que son contrat se termine au mois de juin, Souleymane Camara pourrait être proposer à rester. Selon Francebleu, le club se prépare à le prolonger.

Son entraineur Michel Der Zakarian aurait déclaré en conférence de presse: « Nous sommes dans l’optique de le garder. C’est en discussion, on y réfléchit. On a envie de lui proposer quelque chose. Maintenant on sait l’âge qu’il a, il y a des jeunes aussi qu’il faut promouvoir. Nous sommes dans l’optique de le garder. Après est-ce que lui a envie de rester pour jouer très peu ? En tout cas il est capable de jaillir encore et d’être efficace ».

A 36 ans, Superseub ne dispose pas d’un très grand temps de jeu. Il a joué 11 matchs cette saison pour 170 minutes. Camara compte 3 buts face à Lyon, Toulouse et Paris. A Montpellier depuis 2007, il est à 8 longueurs du meilleur buteur du club Laurent blanc qui compte 84 buts.

Souleymane Camara en fin de contrat à la fin de saison réaffirme son envie de poursuivre au @MontpellierHSC "j’ai les jambes" explique l’attaquant #fbsport pic.twitter.com/Q7kExPlixA — France Bleu Hérault (@bleuherault) April 30, 2019

wiwsport.com