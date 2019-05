A la recherche d’un nouveau défenseur central d’envergure, le PSG pisterait Kalidou Koulibaly (Naples). Mais Paris n’est pas la priorité du défenseur sénégalais.

Paris a des intentions très fermes pour cet été. Après une saison compliquée de bout en bout, Thomas Tuchel veut densifier son effectif et pouvoir disposer d’un groupe plus étoffé à tous les secteurs de jeu. En défense, notamment, le technicien allemand souhaite du changement. Les ailes pourraient être remaniées complètement avec les départs possibles de Thomas Meunier et Layvin Kurzawa (pistés en Angleterre). Dans l’axe centrale, il n’est pas impossible que Thiago Silva rende son tablier. Pour lui succéder, le PSG songerait à Kalidou Koulibaly (Naples).

Koulibaly préfère l’Angleterre

Le PSG s’est récemment renseigné sur la situation de Kalidou Koulibaly. Mais selon nos informations, l’international sénégalais n’est pas très chaud à l’idée de rejoindre le projet parisien cet été. Ses aspirations se tourneraient davantage vers la Premier League. Courtisé par Manchester United, notamment, Koulibaly pourrait largement trouver son bonheur cet été. Manchester United serait d’ailleurs plus que chaud à l’idée de le récupérer cet été. Naples en réclame plus de 100 millions d’euros. Un montant que les Mancuniens seraient prêts à offrir…

