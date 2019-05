Les anciens internationaux nigérians, Jay Jay Okocha, Nwanko Kanu et Tijani Babangida ont été appelés pour superviser les adversaires des Super Eagles à la CAN 2019, annoncent des médias.

« Ces légendes du football nigérian auront pour mission de faire du monitoring des activités des adversaires des Super Eagles avant la compétition, et d’en faire des rapports au bénéfice du sélectionneur Gernot Rohr’’, précisent les mêmes sources, soulignant qu’ils assureront cette mission durant le déroulement de la compétition (21 juin au 19 juillet).

Champion d’Afrique en 2013, le Nigeria qui a raté les deux dernières éditions en 2015 (Guinée Equatoriale) et en 2017 (Gabon), rêve de remporter la 32ème édition de la Coupe d’Afrique des nations. Ainsi, l’atteinte de cet objectif sous-tend le recrutement de ces trois anciens internationaux.

Le Nigeria a prévu deux matchs de préparation contre le Zimbabwe et le Sénégal avant d’entrer dans la compétition où il jouera dans la poule B respectivement contre le Burundi, la Guinée et Madagascar. Pour rappel, les Super Eagles ont été sacrés champions d’Afrique lors de l’édition 2013.

Okocha a remporté la CAN 1994 avec les Super Eagles, Kanu a été le fer de lance de la sélection nigériane vainqueur du tournoi de football des JO de 1996 tandis que Babangida, en plus d’être finaliste de la CAN 2000, a été l’un des cadres des Super Eagles à la coupe du monde 1998.

APS