Ce week-end se tiendront les derniers combats de lutte. Pour cause, l’Arène national va fermer ses portes durant le mois sacré du Ramadan.

Ainsi, après les combats Ada Fass vs Onde le Fou et celui opposant Tonnerre 2 à Guine Bou Yoff, l’arène fera une pause d’un mois et ne reprendra ses activités que juste après la fête de la Korité au mois de juin, rapporte senegal7.

wiwsport.com