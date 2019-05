La finale de la 46e édition de la prestigieuse Coupe Saint-Michel se jouera ce samedi au stadium Marius Ndiaye de Dakar.

L’AS Douane détentrice du titre va jouer une nouvelle finale face à l’Union sportive de Ouakam (USO). Deux équipes qui se connaissent bien pour s’être rencontré plusieurs fois à ce stade, et déjà deux fois cette saison avec un dernier succès des ouakamois. Une finale qui promet puisque les ouakamois avec cette dernière victoire aura un regain de confiance et tenteront de renouer avec dame coupe, qu’ils n’ont plus revue depuis 2016.

Finale Coupe Saint-Michel 2019

Samedi 04 Mai – Marius Ndiaye

16h00 AS Douane vs US Ouakam

Palmarès

2018 : Douane; 2017: Duc ; 2016: USO ; 2015 : Duc ; 2014 : Duc ; 2013: Duc ; 2012: Duc ; 2011 : Mermoz, 2010 : DUC ; 2009 : DUC ; 2008 : Bopp ; 2007 : Douane ; 2006 : Bopp ; 2005 : Douane ; 2004 : Bopp ; 2003 : JA ; 2002 : Gorée ; 2001 : JA ; 2000 : Bopp ; 1999 : JA ; 1998 : JA ; 1997 : JA ; 1996 :Bopp ; 1995 : ASFA ; 1994 : ASFA ; 1993 : Douane ; 1992 : ASFA ; 1991 : JA ; 1990 : JA ; 1989 : JA ; 1988 : JA ; 1987 : ASFA ; 1986 : JA ; 1985 : JA ; 1984 : ASFA ; 1983 : Police ; 1982 : Police ; 1981 : Police ; 1980 : ASFA ; 1979 : ASFA ; 1978 : JA ; 1977 : ASFA ; 1976 : Police ; 1975 : ASFA ; 1974 : Dial Diop

basket221