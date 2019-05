Après la J.A, c’est l’ISEG qui a remporté son match retard de la 15e journée du National 1 féminin. Les filles de Mbaye Samb ont pris le dessus sur Bopp (55-67).

Bopp a pourtant mené les débats dans les cinq premières minutes de cette rencontre avec Mariama Soda Kébé qui a été percutante (13-7). Mais l’ISEG va réagir avec Satta Diop et Ndioma Kane. 21-18.

Fatou Sène Diagne va revenir ensuite pour mettre Bopp dans un bon tempo avec six points de suite (27-22). Mais une fois encore, l’ISEG ne se laissera pas faire et arrive à prendre les devants juste à la pause (27-30), grâce à Astou Diallo et Mariama Ndour.

Le troisième quart temps sera assez brouillon mais l’ISEG maintient une écart de dix points (29-39, 31-41), que Bopp ramènera à neuf à la 30e minute (39-48).

Les étudiantes de l’ISEG continueront à asseoir leur domination au début du quart 4 avec en premier lieu une défense de zone que n’arrive pas à franchir Bopp (44-56). Les boppoises étaient surtout pénalisées par leur manque de réussite en attaque. Le retour ne se fera finalement plus. L’ISEG l’emporte 55-67.

Basket221