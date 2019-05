Manchester United songerait au milieu de terrain d’Everton Idrissa Gueye pour renforcer son entrejeu lors du prochain mercato estival, notamment pour pallier le départ d’Ander Herrera.

Manchester United devrait être actif sur le marché des transferts cet été. Le club mancunien, entraîné par José Mourinho en début de saison puis repris par Ole Gunnar Solkjaer en décembre, est actuellement 6ème de Premier League et donc virtuellement non qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. Malgré un quart de finale de Ligue des Champions cette saison, les Red Devils s’attendent à autre chose pour l’année prochaine et cherchent à renforcer leur équipe.

Gueye pour remplacer Herrera ?

Solskjaer aurait donc demandé à ses dirigeants de recruter au moins 5 joueurs cet été comme le révèle l’ Evening Standard . Selon le quotidien anglais, Idrissa Gueye (29 ans), actuellement à Everton, aurait été choisi pour remplacer Ander Herrera, annoncé du côté du PSG. Manchester United, Gueye pourrait donc arriver à Old Trafford pour renforcer un milieu orphelin de Marouane Fellaini, qui a rejoint la Chine cet hiver, et probablement bientôt de Juan Mata, libre à la fin de la saison.

Il faut dire que l’éventuel accord évoqué par les différents Média européens, entre Herrera et le PSG, éloignerait le milieu de terrain sénégalais du club Francilien.

10Sport