A l’approche des Jeux Olympiques, les combattants sont à l’affut pour les points. A l’image de Modou Moustapha Ndiaye 25 ans, qui se prépare en Italie pour les compétitions continentales. Son objectif est Tokyo 2020 nous confie t’il aprés son sacre à la COPPA ITALIA.

Tout a commencé dans la région de Diourbel où il est né. Momo Ndiaye n’a pas vraiment eu le choix sur quel sport pratiquer. Dans la ville sainte de Touba, seuls les sports de combat sont autorisés. Son choix se porte sur le Karaté, une discipline qui le hissera au sommet.

« J’ai commencé le Karaté en 2009 à Touba avec mon maitre Modou Kabir Ka dans le club Gouye Mbinde Karate Club. A Touba, on n’autorisait que le sport de combat. J’ai commencé à participer dans les compétitions en 2011. J’ai plusieurs fois été champion du Sénégal et j’ai remporté les plus grand open du Sénégal comme celui de Baol (3fois) et celui de Dakar en 2018. J’ai été champion d’Afrique 2017 par équipe au Cameroun. »

Aprés le continent africain, Momo comme le surnomme ses proches veut titiller le monde pour tout rafler dans les prochaines joutes . D’où son voyage en Italie qui lui donnera l’or, lors d’une des plus grandes compétitions de Karate qui s’est déroulée ce week end.

« Mon objectif ici est de faire une bonne préparation pour les prochains championnats d’Afrique au Botswana et les jeux africains au Maroc. C’est le club qui me forme actuellement (Athlet Club Licorne) qui m’a permis de participer à la compétition coupe d’Italie, l’un des plus grandes compétitions. J’étais le seul africain en lice et j’ai remporté l’or aprés 4 combats et la finale. »

Dans la catégorie +84kg, l’enfant de Baol ne vise qu’une seule chose Tokyo 2020: « L’objectif est de gagner le maximum de points pour pouvoir se hisser dans le classement olympique. Moi je vise les Jeux Olympiques. C’est mon but et je me concentre sur cela. Donc il faudra que je fasse de bons résultats dans les compétitions à venir pour me qualifier. »

