Boy Niang 2 est accueilli par une foule immense à Pikine. Après des mois en France, le jeune lutteur qui doit affronter Lac 2 est de retour pour continuer sa préparation au Sénégal.

Boy Niang 2 doit affronter Lac 2 en fin de saison. Le Thiapatioli avait fait un cap au Japon avant d’aller en France comme d’habitude pour se préparer. Accueilli par les habitants de Pikine, il promet la victoire à ses fans.

Pour rappel, Boy Niang 2 a battu Sa Thiès la saison dernière et entre dans la cour des grands. Actuellement, il vise le titre de roi des arènes et il doit passer par Lac 2 qui reste un adversaire redoutable et dangereux.

wiwsport.com