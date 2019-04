L’affaire opposant Ferdinand Coly au président du Stade de Mbour Saliou Samb a causé beaucoup de polémiques ces derniers jours. Son ami et ancien coéquipier Alassane Ndour s’est exprimé sur cette affaire au micro de wiwsport.com.

L’ancien défenseur des «Lions» du Sénégal avait déposé une plainte en date du 3 février 2015, devant le procureur de la République contre Saliou Samb le conseil départemental de Mbour, par ailleurs président du Club Stade de Mbour pour abus de biens sociaux.

Accusé par l’ancien international, Ferdinand Coly d’escroquerie portant sur la somme de 900 millions de FCFA, Saliou Samb n’a pas hésité à démentir ses accusations. Et qu’il ne doit rien à l’ancien joueur parce qu’il s’agit d’un business qui a tourné mal et ils ont été tous des victimes.

Alassane Ndour, ancien coéquipier et ami de Ferdinand Coly réagit par rapport à cette affaire. Il est largement revenu au micro de wiwsport.com sur la reconversion des anciens joueurs de l’équipe nationale du Sénégal, notamment le cas de Coly qui fait partie de la génération 2002.

« La décision de Ferdinand a été un peu trop radicale «

« Je pense que l’Etat du Sénégal ou les décideurs doivent quand même donner une certaine à ceux qui ont mouillé le maillot du Sénégal. J’ai suivi le cas de Ferdinand, apparemment c’est un business. J’en sais pas trop, je n’étais pas là quand il signait le contrat mais lui ce qu’il m’a dit c’est qu’il a manqué de soutien. Il a fait beaucoup de demandes avec l’Etat mais il dit avoir manqué de soutien et que cette personne l’a escroqué. Donc je pense qu’on devrait l’assister même si sa décision a été un peu trop radicale. », confie Alassane Ndour.

L’international sénégalais n’a pas aimé la situation actuelle de son ancien coéquipier et estime que Ferdinand a beaucoup fait pour le Sénégal. Certes il n’est pas d’accord avec sa décision de renoncer sa nationalité, mais les autorités doivent le soutenir.

« On ne doit pas laisser en rade les anciens joueurs qui ont mouillé le maillot national »

« Sa décision a été un peu trop radicale. Je lui ai dit cela, mais c’est son choix il faut le respecter. Cela ne gâche rien à notre amitié, à notre vécu car on a passé de bons moments, on a représenté ensemble le Sénégal. Donc je pense qu’on ne devrait pas laisser en rade ceux qui ont mouillé le maillot national. C’est important car cela va encourager ceux qui veulent venir investir aussi au Sénégal et ont parfois peur. L’Etat doit accompagner ces anciens joueurs qui ont mouillé national sur leurs propres problèmes. Je pense que la personne qui a tout laissé pour son pays mérite plus d’attention. C’est normal qu’il soit frustré car il y’a certaines sommes, quand tu perds ça dans ta vie, tu peux te retrouver dehors. Quelqu’un qui fait des investissements, on doit l’assister », avance t-il.

Alassane Ndour estime donc que son ancien coéquipier manque de soutien et que l’Etat devrait accompagner ces anciens joueurs qui ont mouillé le maillot du Sénégal.

Pour rappel, Alassane Ndour fait partie de la génération 2002 qui a représenté le Sénégal à la coupe du monde Corée-Japon et finaliste de la CAN 2002.

Propos recueillis par Mohamed El Amine Diop

