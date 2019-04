Finaliste malheureux lors de la défunte saison face au Real Madrid, Liverpool de Sadio Mané jouera une demi-finale qui sera très attendue par les amateurs du ballon rond. Les reds affronteront l’équipe de Messi au Camp Nou.

Sadio Mané a expliqué en conférence de presse que ce déplacement reste une motivation pour le groupe de Klopp mais pas une pression. L’enfant de Bambali qui est entrain d’enregistrer une très bonne saison compte faire une belle prestation.

« Le Camp Nou est un stade magnifique. Je regarde Barcelone depuis que je suis jeune. Nous aimons tous regarder le football. Ce sera formidable pour nous de jouer dans ce genre de stade. Mais ce sera une motivation pour nous, pas pression. »

Il avance concernant son idole: « Ronaldinho était mon idole. J’aimais vraiment le regarder jouer. Je l’aime toujours pour être honnête. J’adorerais avoir son sourire! »

