Les Lionceaux U19 du Sénégal ont entamé ce lundi matin leur premier stage de préparation du Mondial U19.

Sous la direction du sélectionneur national Madiène Fall et de ses assistants Vieux Fall et Malick Goudiaby, les lionceaux ont démarré la préparation de la Coupe du Monde U19 masculine. Ils étaient dix sept (17) à être présent à ce premier rendez-vous. La séance du jour a porté sur des tests physiques en vue de le mettre dans le bain. Ce premier stage se fait avec des joueurs locaux, en attendant les prochains stages et tournois avec l’arrivée des expatriés.

Pour rappel, le Sénégal vice-champion d’Afrique sera en compagnie du Mali à la Coupe du monde des U19 prévue du 29 juin au 07 juillet, à Heraklion en Grèce.

Basket221