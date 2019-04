L’attaquant de Lille Nicolas Pepe serait dans le viseur du club anglais Liverpool. Les dirigeants des Reds préparent une offre pour le recruter.

L’ivoirien de 23 ans attire les grands clubs européens (Bayern Munich, Paris, Manchester United…). Auteur de 20 buts en 34 matchs en L1, le DailyExpress annonce que Liverpool prépare une offre pour le joueur qu’il devrait prochainement transmettre à Lille.

Une recrue qui lève un peu la voile sur un probable départ de taille dans l’effectif de Jurgen Klopp. Si l’on sait que le Real Madrid a le nom de Sadio Mané sur ses petits papiers et celui de Mohamed Salah se trouve dans ceux de la Juventus Turin. Liverpool serait il entrain de préparer un départ?

Si Mouhamed Salah avait émis son souhait de partir, Sadio Mané lui préfère attendre la fin du championnat pour parler de son avenir avec les Reds. Il ne reste plus que deux journées, et la course est rude pour le titre à un point d’écart de Man City. Depuis 2016 pour le lion et 2017 pour le pharaon, ils jouent avec Liverpool. Ils ont réussi à se distinguer dans cette compétition et font partie actuellement des meilleurs buteurs (20 buts pour Mane qui occupe la 2e place et 21 pour Salah). Remporter le championnat serait la touche finale pour marquer l’histoire du club.

Ce qui est sur est que le trio efficace de Jurgen Klopp ne sera pas éternel et il faudra rapidement trouver un remplaçant pour ne pas perdre l’équilibre dans la Primer League, au moment où le joueur de LOSC a déjà reçu une offre de 70 millions de l’Inter Milan mais aurait une préférence pour les clubs espagnols qui ne se sont toujours pas signalés.

wiwsport.com