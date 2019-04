Le continent africain aura 14 représentants dans le carré d’as de la ligue des Champions de cette année. Que ce soit Tottenham, l’Ajax, le FC Barcelone ou encore Liverpool, toutes les formations engagées en Champions League européenne comptent dans leurs rangs des joueurs provenant du continent africain.

Un duel 100% sénégalais sera au menu ! Même si le jeune joueur de FC Barcelone n’est pas sure de participer à la double confrontation face à Liverpool de Sadio Mané (Sénégal). Moussa Wagué est par ailleurs inscrit dans la liste du Fc Barcelone en Champions League.

Le Maroc, est le pays le mieux représenté avec trois joueurs : Hakim Ziyech ( Maroc ) Noussair Mazraoui( Maroc ) Zakaria Labyad ( Maroc ), tous sociétaires d’Ajax Amsterdam qui jouera l’autre demi-finale contre Tottenham de Serge Aurier( Côte d’Ivoire ) Victor Wanyama ( Kenya).

Au regard du pronostic des spécialistes, il y a d’ailleurs fort à parier que ces talents africains jouent un rôle important dans ce dernier carré, que cela soit le duo Salah-Mané pour les Reds, ou les énormes talents marocains d’Amsterdam. Une preuve supplémentaire, s’il en fallait, que la CAN à suivre cet été en Egypte sera intéressante.

Tottenham – Ajax 30 Avril pour le match aller et le retour le 8 mai

Serge Aurier( Côte d’Ivoire ) Victor Wanyama ( Kenya) pour Tottenham

Hakim Ziyech ( Maroc ) Noussair Mazraoui( Maroc ) Zakaria Labyad ( Maroc ) Andre Onana ( Cameroun) Hassane Bandé ( Burkina Faso) et Lassina Traoré ( Burkina Faso) pour l’Ajax

Barçelone – Liverpool le 1 mai pour le match aller et le retour le 7 mai

Moussa Wagué ( Sénégal ) Kevin Prince Boateng ( Ghana ) pour Barcelone

Mohamed Salah ( Egypte ) Sadio Mané ( Sénégal ) Naby Keita ( Guinée ) Joel Matip ( Cameroun )

