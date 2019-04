France Football a interrogé 108 joueurs de Ligue 1 pour leur demander le nom de leur consultant préféré. Et c’est Habib Beye (Canal +) qui a recueilli la majorité des suffrages (51%) devant Omar Da Fonseca (beIN Sports, 21%) et Éric Carrière (Canal +, 15%). Interrogé par l’hebdomadaire, l’ancien international sénégalais a à nouveau fait part de ses envies de devenir entraîneur.

« Il me reste un an de contrat à Canal +. Ça me va très bien. (…) Mais j’ai envie de me mettre en danger ! (…) J’aimerais voir si mes idées marchent, si je suis capable de faire gagner une équipe avec des convictions sur le jeu, nourries pas des années en tant que joueur, puis observateur du foot. Donc, devenir entraîneur dans deux ou trois ans, c’est l’objectif ! Je passe les diplômes. Avec la somme de sacrifices que ça entraînera. Et aussi le renoncement à une forme de liberté. Mais ça m’attire. (…) Depuis que je commente, je m’applique, à froid, à remplir un petit cahier où je note toutes mes observations, tout ce que j’apprends », a-t-il lancé.

