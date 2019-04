Lors de la rencontre opposant Manchester United face à Chelsea, Eric Bailly est sorti en boitant accompagné par les soigneurs. Malheureusement, une terrible nouvelle vient de tomber concernant la suite de la saison du joueur.

Le défenseur ivoirien s’est blessé au genou lors du choc contre Chelsea. Résultat : fin de saison et pas de CAN pour l’ancien pensionnaire de Villarreal selon un communiqué publié par Manchester United.

« Nous confirmons que le défenseur de Manchester United Eric Bailly souffre d’une blessure au ligament du genou droit depuis le match de dimanche contre Chelsea (1-1). L’international ivoirien ne rejouera plus avec les Red Devils jusqu’à la fin de la saison. De plus, Bailly ne pourra pas non plus participer à la Coupe d’Afrique des Nations. »

Mauvaise nouvelle pour la sélection ivoirienne, qui perd l’un des hommes de base de sa charnière centrale à un mois et quelques de la CAN 2019, un véritable coup dur pour Eric Bailly.

Wiwsport.com – Foot mercato