En fermeture de la 30e journée de la Süper Ligue turque, Galatasaray de Mbaye Diagne et de Badou Ndiaye est allé concédé le nul vierge sur la pelouse de Konyaspor.

Suite à la défaite de Basaksehir le vendredi dernier face à Göztepe, Galatasaray pouvait s’installer sur le fauteuil de leader de la Süper Ligue, si Mbaye Diagne et Badou Ndiaye arrivaient à s’imposer devant Konyaspor ce lundi. Alignés respectivement à la pointe de l’attaque et dans l’entre-jeu des Jaune et Rouge, Diagne et Badou ont étaient impuissants devant le piège de l’équipe adverse.

Durant toute la rencontre, Mbaye Diagne n’a pas réussi à échapper à la vigilance de la défense de Konyaspor. A 28 buts jusque là en championnat, Mbaye Diagne a pourtant retrouvé sa forme de Kasimpasa en inscrivant huit buts avec Galatasaray. En tout cas avec ce nul, les champions de Turquie rate le coche pour le fauteuil de leader.

